BBB: parcial final da enquete UOL aponta possível virada após lesão de Gio

Diferente de outras edições, neste paredão o voto do público é para quem deve permanecer na casa.

Como está a votação

Às 22h, faltando pouco para o início da edição ao vivo na TV Globo, Yasmin Brunet segue no topo como a mais votada para ficar, acumulando 43,76% dos votos.

Em segundo lugar Giovanna, com 35,17% dos votos — a sister apareceu com o pé quebrado e dizendo que ficará por 5 semanas usando bota ortopédica. Sua porcentagem já foi maior.

E, por último, Maycon, com 21,07% dos votos. Apontado como o eliminado da noite.

