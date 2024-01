Dieta de Wanessa Camargo gera dúvidas no BBB 24: o que é veganismo?

E qual é a diferença entre vegetarianismo e veganismo?

Enquanto o veganismo pode ser considerado mais como uma filosofia de vida, o vegetarianismo prevê uma dieta sem carne, seja ela bovina, de frango, peixe ou outro animal. Ovo, leite e derivados podem ser consumidos.

Existe também o vegetarianismo estrito, isto é, nada de origem animal vai para o prato. Entre os vegetarianos que consomem produtos de origem animal, os mais comuns são ovolactovegetarianos (consomem ovo, leito e derivados), ovovegetarianos (apenas ovo, sem leite e devirados) e lactovegetarianos (consomem leite e derivados, mas não ovo).

Para além de uma dieta, os adeptos do vegetarianismo e do veganismo são tocados pela preocupação com o bem-estar animal. E, se você acha que vegetarianismo e veganismo são assuntos novos ou da moda, se enganou. Muito antes dos hambúrgueres à base de plantas surgirem nas prateleiras dos mercados, o filósofo grego Pitágoras já defendia uma alimentação sem carne, no século 6 a.C,. e com seus seguidores acreditava que todos os animais tinham alma —a justificativa é similar para praticantes de religiões como budismo e hinduísmo, que frequentemente adotam uma dieta sem carne.

No entanto, é certo dizer que os termos vegetarianismo e veganismo têm se popularizado, e esses modos de vida estão atraindo cada vez mais adeptos. No Brasil, há quase 30 milhões de vegetarianos, o que representa 14% da população, de acordo com dados divulgados pela Sociedade Vegetariana Brasileira, com base na pesquisa feita pelo Ibope em 2018.

Fonte: Valéria Goulart, nutróloga.