BBB 24: Após negar romance com Alane, Nizam brinca de conchinha com brother

Pizane ironizou o fato de Alane dizer não querer ficar com Nizam, mas fica agarradinha com ele. Rodriguinho também alfinetou sister. "Não vou icar, aí está com uma conchinha bem encaixadinha". Pizane voltou a alfinetar a sister. "Porque minha carne é forte".

Nizam disse ser adulto e saber o que pode e o que não quer. "Eu chamei ela para conversar e falei: 'é isso, eu acho que a gente pode estragar nosso jogo'".

Na quarta-feira (10), Nizam havia rejeitado viver romance com Alane dentro do jogo porque a sister disse querer ficar apenas trocando beijos, enquanto ele quer movimentar o edredom. Durante a festa, ele tentou novamente, mas levou fora.