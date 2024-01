Atriz abre jogo sobre sexo com marido, galã dos anos 80: 'Ótimo juntos'

"Portanto, é descobrir como coexistir sem levar isso para o lado pessoal como mulher", completou ela.

Liberdade com a sexualidade. "Nem sempre estive tão em contato com minha sexualidade. Cresci muito reprimida, como todo mundo nos anos 60. Simplesmente não era algo que garotas 'boazinhas' faziam ou falavam, especialmente em Medford, Oregon, onde fui criada".

Autoestima no auge. "Cheguei a um ponto em que, aos 60 anos, estou muito mais confiante do que aos 30. Adoro esta idade porque estou mais livre, mais confiante e mais apaixonada do que nunca", disse.