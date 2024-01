Apresentador de TV refém no Equador lamenta: 'Colocaram explosivo no bolso'

O apresentador Jose Luis Calderón, 47, relatou que o grupo de homens armados que invadiram os estúdios do canal de TV estatal do Equador, o TC Televisión, em Guayaquil, estavam dispostos a "causar o caos".

O que aconteceu

Ao Globonews, o jornalista afirmou que um dos invadores chegou a colocar uma arma em seu pescoço. A intenção era causar medo e forçá-lo a exibir uma mensagem para a polícia ficar longe da sede do canal.

"Eles não souberam completar a mensagem, o caos se impôs, a desorganização, o tumulto a histeria dos jovens com armas, de crianças com armas. Colocaram um explosivo no bolso do meu paletó. A única mensagem que eu consegui passar, sob ameaças, era de que a polícia não entrasse ou nos matariam", disse o jornalista ao GloboNews, nesta quinta-feira (11).