Após revelar verdade, Vinícius quebra as pernas de Irene em Terra e Paixão

Depois que Vinícius (Paulo Rocha) recupera a memória e revela o que sabe, Irene (Gloria Pires) paga por crime em'Terra e Paixão' (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O especialista em geologia aparece no julgamento e depõe a favor de Aline (Barbara Reis). "Hoje estou aqui pra dizer a verdade. Eu agi de má fé com a Aline e a enganei, para que ela vendesse as terras que ela nunca quis vender, Meritíssimo. Tudo porque os La Selva estavam interessados nos diamantes que existem naquele terreno...", revela.