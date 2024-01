Após quebrar as pernas de Luna, Preciosa é confrontada por César em 'Fuzuê'

No capítulo de quinta (11), da novela Fuzuê (Globo), Luna discute a proposta de Preciosa com Miguel. Nero entra em conflito com César. Julião presta auxílio a Preciosa. Heitor desabafa com Alícia.

Merreca provoca Francisco. César repreende Preciosa por suas atitudes com Luna. Cláudio reclama para Alícia, demonstrando ciúmes de Heitor. César instrui Julião a investigar Cecília.

Cecília sugere que Maria se aproxime de César para obter informações. César acerta os detalhes do contrabando de pedras preciosas com Pascoal e Silvestre.