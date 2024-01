Após provar inocência, Luna volta a trabalhar na ONG em 'Fuzuê'

Luna agradece o convite para voltar ao trabalho com as crianças. "Eu sei, Judite! Eu entendo a sua posição. É claro que eu aceito voltar. Essa ONG é o meu pedacinho do paraíso na terra! Eu já estava morrendo de saudade desses pequenos!", afirma.

Depois disso, a filha de Maria Navalha (Olívia Araújo) convida Cata Outo (Hilton Cobra) para trabalhar com ela na ONG. "A gente pode assinar sua carteira de trabalho, fazer tudo direitinho. Não seria legal ter um salário fixo no fim do mês? Férias, descanso...", oferece. "O que faz Cata Ouro ficar é o brilho nos olhos de menina. É transformar lixo em ouro. Cata Ouro fica para salvar o planeta", responde ele ao pedido.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo.