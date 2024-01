Após descobrir verdade, Mário tem embate com Taís em 'Elas por Elas'

Pedro (Alexandre Borges) tenta acalmar Mário, mas Taís pede para conversar em particular com o irmão. "É verdade, Mário. Eu sou a patinha. A última. O Átila foi meu namorado. Mas eu não sabia que ele era marido da Lara! Ele me enganou! Disse que se chamava Herbert, que era coach, solteiro e morava naquela casa", conta.

Fofoca se sente um fracassado por não perceber que a Patinha estava dentro de sua casa. "Esse tempo todo, a Patinha na minha casa! E o tapado aqui nunca desconfiou! Eu sou mesmo o pior detetive do mundo!", diz.

A modelo tenta confortar o namorado de Lara (Deborah Secco). "Não é verdade. Você descobriu as outras patinhas. E chegou muito perto de descobrir tudo. Você é, sim, um bom detetive. E é uma excelente pessoa também!", garante ela.

O filho de Evilásio (Cosme dos Santos) afirma que irá contar tudo para a viúva de Átila. "Eu vou contar tudo pra Lara. Eu devo isso a ela, a Lara merece saber a verdade", fala para a irmã.

Taís pede que Mário deixe que ela faça isso. "Não, por favor, Mário! Eu mesma quero contar. A Lara é minha amiga. Ela tem o direito de ouvir tudo da minha boca. Deixa que eu falo com ela", suplica para ele.

