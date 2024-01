Após descobrir segredo inesperado, Mário se choca em 'Elas por Elas'

Mário acredita que o advogado está blefando mais uma vez. "Não vou cair na sua provocação. Você já apresentou uma Patinha falsa e foi desmascarado na frente da Lara. Aliás, que papelão!", responde ele.

Roberto afirma que a amante do ex de Lara estava próxima o tempo todo. "Mas dessa vez tenho certeza. Sei quem é a Patinha. E você também sabe! E ela está bem debaixo do seu nariz. A Patinha estava aqui o tempo todo", fala.

O advogado humilha Fofoca. "Só um detetive tosco como você não conseguiria descobrir. A amante do Átila estava debaixo do seu teto. No quarto ao lado. Comendo na mesma mesa, a mesma comida", diz.

O filho de Raquel (Mariah da Penha) não entende o que Roberto está insinuando. "Do que você está falando? Seja mais claro!", pede.

Por fim, o vilão revela que Patinha é Taís (Késia), irmã de Mário. "Serei mais claro. A Patinha, Mário Fofoqueiro, é a sua irmã. Quem estava com o Átila no dia que ele morreu era a Taís", conta.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.