Após armar novo plano, César se depara com Rui em 'Fuzuê'

Luna dialoga sobre a proposta de Preciosa com Miguel. Nero discute com César. Julião auxilia Preciosa. Heitor desabafa com Alícia. Merreca provoca Francisco.

César repreende Preciosa por suas atitudes com Luna. Cláudio reclama para Alícia com ciúmes de Heitor. César instrui Julião a investigar Cecília. Cecília sugere que Maria se aproxime de César para obter informações.

César acerta com Pascoal e Silvestre os detalhes do contrabando de gemas. Lampião pede que Emília mostre um objeto para Mercedes antes de seu encontro.