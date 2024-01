Musa dos anos 2000, Ana Paula Saad viveu 'filme de terror' com ex americano

Ana Paula Saad é a capa da Playboy da Nova Zelândia aos 44 anos. Nos anos 2000, ela estrelou diversas capas das revistas Playboy e Sexy no Brasil.

Por onde anda Ana Paula Saad?

Ana Paula se mudou para os Estados Unidos em 2018, para viver com o então marido, o empresário norte-americano Alexander Toephil. Com ele, teve o filho caçula, Kacey. Ana Paula já era mãe de Caio e Anna, de outro relacionamento.

Ela revelou que, assim que engravidou, Toephil começou a privá-la de algumas coisas. Ana disse que ficava isolada, até sem internet, para que não tivesse contato com outras pessoas. A modelo diz ter sofrido abusos psicológicos, financeiros e até agressões físicas. "A gente só consegue perceber depois que a gente se afasta, depois de todas as dificuldades e de todos os pesadelos. Eu vivia numa bolha e nem me dava conta. Foi uma tortura, ainda estou em terapia, era como um filme de terror. Estava grávida nessa época e tive que sair de casa porque eu sentia que ia acontecer alguma tragédia. A minha intuição de mulher e mãe protetora me dizia isso. Cheguei ao fundo do poço", disse em entrevista aio Clube da Vip em março de 2022.