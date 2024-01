Quem é fotógrafo que surpreendeu Globo ao desistir do BBB ainda no hotel?

Falar do que vivi no confinamento que antecede o 'BBB' é uma coisa muito emocionante. Posso comparar essa experiência a tipo de 'morte súbita'

disse Rogério Alves em entrevista a Splash em 2022

Rogério explicou incômodo em pré-confinamento. "Você está na normalidade da sua vida e, de repente, preso dentro de um confortável hotel, de frente para o mar, com todas as suas necessidades alimentícias, físicas e emocionais sendo atendidas com grande eficiência, porém, sem acesso a relógio, notícias, televisão, celular e principalmente às pessoas (conhecidas ou não)."

Pernambucano disse não se arrepender da decisão. "Como alguém poderia abrir mão do que parecia ser uma grande oportunidade? Se eu me arrependo de não ter participado? No fundo, no fundo, sim, porque hoje eu poderia ser rico e famoso. Porém, eu aceito que foi a escolha possível que fiz na época e disso eu não me arrependo."

Fotógrafo detalhou conversa com a produção. "Tentaram [convencê-lo para não desistir], foi bem intensa a prosa, mas eu estava muito determinado", disse. "Queriam que eu continuasse porque me dei bem no jogo de câmeras e entrevistas. Era um cara diferenciado, vi habilidades que fariam a diferença no jogo."

Rogério considerou dificuldades na alimentação em sua desistência. "Percebi o quanto eu não tinha autonomia alimentar para me virar sozinho, pois na época eu não sabia cozinhar. Não só por ser vegano. Sabia que não teria tratamento diferenciado para as minhas escolhas alimentares no programa. Foi quando eu resolvi desistir de participar."