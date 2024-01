DiCaprio fora, recorde no Oscar: Conheça cinco fatos sobre 'Titanic'

Leonardo DiCaprio quase recusou o papel no filme. O ator, então com 21 anos, disputava o posto de protagonista com nomes como Matthew McConaughey, Christian Bale e Jeremy Sisto, mas estava receoso de aceitar o convite de James Cameron.

"Seu personagem não passa por tormento, e Leo estava sempre procurando por papéis obscuros. Tornou-se meu trabalho convencê-lo de que era um desafio fazer o que Gregory Peck e James Stewart fizeram nas gerações anteriores, permanecer ali, ser forte e prender a atenção do público sem parecer fazer muito. Só quando o convenci de que essa era a coisa mais difícil de fazer é que ele ficou entusiasmado."

James Cameron em entrevista à People

Titanic é um dos três filmes recordistas de prêmios do Oscar. A produção venceu nada menos do que 11 estatuetas e divide o pódio com "Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei" e "Ben-Hur".

A cena em que o salão principal do navio é inundado foi gravada em apenas uma tomada. Como o set e seus objetos seriam destruídos com a força da água, Cameron e sua equipe tinham apenas uma oportunidade de fazer a sequência ficar perfeita.

Kate Winslet não era a primeira opção para o papel de Rose. Antes de convencer o diretor de que era a escolha certa para o papel, nomes como Madonna, Nicole Kidman, Cameron Diaz, Sharon Stone e Jennifer Connelly também estavam no páreo.

A produção do filme teve um custo maior do que a construção do Titanic. Cameron gastou cerca de US$ 200 milhões para fazer o longa, enquanto o navio original custou US$ 7,5 milhões - US$ 150 milhões em valores atualizados.