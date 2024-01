Austin Butler ou Jacob Elordi: quem é o melhor Elvis nos cinemas?

As produções têm estilos totalmente diferentes e, portanto, tipos de atuação totalmente diferentes, mas tanto Elordi quanto Butler receberam elogios por sua atuação. Os atores apresentam atuações ousadas e únicas, mas há aquela que casa mais com a imagem do Rei do Rock.

Butler foi obrigado a cantar e dançar como Elvis. Grande parte da preparação de Butler para o papel foi entender a fisicalidade de Elvis e recriar como ele se movia e cantava no palco. Já em "Priscilla", Elordi não canta e também não dança.

Elordi mostra o lado mais sombrio do cantor. "Elvis" mostra o artista como uma vítima de seus vícios e do empresário, o coronel Tom Parker (interpretado por Tom Hanks). Já em "Priscilla" mostra como a personalidade errática de Elvis afetaria aqueles que o rodeavam.

Austin Butler está quase todo o tempo em tela. Jacob Elordi é uma espécie de coadjuvante, porque a protagonista é Cailee Spaeny, a intérprete de Priscilla Presley.

"Priscilla" se concentra nos momentos mais íntimos, por isso, Elordi teve que encontrar a voz interna de Elvis. Diferentemente de Butler, ele não precisou focar em shows e apresentações públicas.