'A Sociedade da Neve' tem ator de série sobre ídolo do Corinthians

Personagem de Matías em "Apache: A Vida de Carlos Tevez" se envolveu com drogas. "Foi difícil me conectar com aquele mundo e poder representar que estava drogado sem cair em estereótipos."

Inventei um personagem (em 'Apache') e todas as coisas que aconteceram com ele.

Matías Recalt ao Infobae em 2019

Artista afirmou ter iniciado carreira "praticamente sem querer". Ligado à música, ele relatou ter seus primeiros contatos com a atuação em 2017 encarando como um "espaço terapêutico", mas que o interesse cresceu com o passar dos meses.

Tevez jogou pelo Corinthians entre 2005 e 2006, tornando-se ídolo do clube. Ele marcou 46 gols em 78 jogos e conquistou um Campeonato Brasileiro antes de atuar no futebol europeu. Na sequência, jogou por West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus, Shanghai Shenhua e Boca Juniors. Na série, o protagonista foi interpretado pelo ator Balthazar Murillo.

Carlos Tevez fez sucesso no Corinthians e foi o melhor jogador do Brasileiro-2005 Imagem: AFP

Mais curiosidades sobre o elenco

Estreante na atuação, Agustín Della Corte, que interpreta um dos sobreviventes de 'A Sociedade da Neve', foi jogador de rúgbi profissional. Intérprete de Antonio "Tintín" Vizintín, chegou a defender a seleção uruguaia na Copa do Mundo disputada em 2019.