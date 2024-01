Yasmin Brunet, Vanessa Lopes e mais: Medina é o 'rei' de affairs no BBB

A primeira a se envolver com Medina foi Bruna, na época com 19 anos. Em 2018, eles engataram um romance após passarem alguns dias juntos em Maresias, no litoral paulista.

O affair entre o surfista e a atriz durou pouco. Segundo fontes, a alta exposição do relacionamento foi determinante para a separação.

Yasmin e Medina assumiram um namoro em abril de 2020 e se casaram no Havaí em dezembro do mesmo ano. O casal se separou em janeiro de 2022, após a modelo se envolver em brigas com a família do surfista.

Meses após o fim do casamento, Gabriel foi flagrado aos beijos com Vanessa Lopes em uma festa em São Paulo. Na época, Yasmin deixou de seguir a influenciadora nas redes sociais.

Com Key Alves, o surfista não chegou a manter um relacionamento. Em entrevista, a ex-jogadora de vôlei afirmou ter ficado com Medina em uma oportunidade.

O anúncio de Yasmin e Vanessa fez com que o nome do surfista ficasse entre os mais comentados nas redes sociais. O público se empolgou com a possibilidade de treta entre as duas na casa do BBB 24 por causa de Medina.