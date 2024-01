BBB 24: Yasmin Brunet gasta R$ 12,5 mil para embelezar sobrancelha e cílios

Yasmin Brunet, 35, decidiu investir mais de R$ 12,5 mil em procedimentos estéticos para entrar no BBB 24. Os tratamentos foram feitos na região das sobrancelhas e dos cílios.

O tratamento mais caro é uma técnica de nanopigmentação. Desenvolvida pela Natalia Beauty, que ganhou popularidade entre ex-BBBs e influenciadores, a técnica promete tratar e estimular o crescimento das sobrancelhas.