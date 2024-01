Viúva de João Carreiro desabafa após morte do cantor: 'Cadê meu amor?'

Francine Caroline, viúva de João Carreiro, que morreu aos 41 anos na quarta-feira (3), lamentou a morte do cantor, e falou sobre as saudades deixadas pela partida do marido.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, Francine lamentou a morte de João. "Cadê meu amor que quando eu sinto me socorre? Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe?".