Virginia Fonseca posta foto com cunhada: 'Para acalmar o coração de vocês'

Virginia Fonseca, 24, postou foto com Thais Gebelein, 28, mulher de Pedro Leonardo, durante as férias em família.

O que aconteceu

A influenciadora e esposa do outro filho do sertanejo Leonardo, Zé Filipe, compartilhou imagem da concunhada com a legenda "Pra acalmar o coração de vocês". Ela vem dividindo com seus seguidores momentos das férias em suas redes sociais. As duas estão na fazenda do sogro, a Talismã, em Goiás.