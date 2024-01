Valentina Bandeira agradece apoio do público após ser cortada do BBB

Valentina desabafou e agradeceu o apoio do público em suas redes sociais. "Impossível encontrar palavras para agradecer tantas mensagens de carinho. É muito bom perceber que se é amado para além das conquistas profissionais. O amor cura mesmo. Obrigada", escreveu ela no Instagram. "No meio dessa tristeza toda eu me senti muito querida por vocês. Obrigada", publicou no X (antigo Twitter).

A influenciadora antecipou a informação em um vídeo publicado pouco antes do Natal em seu canal do YouTube. "Eu vou apresentar um mesacast do Big Brother. Vai ser eu e a Thaís Fersoza", disse. Agora, Thaís Fersoza apresentará o Bate-Papo com o Eliminado e um time de influenciadores e famosos apresentará o mesacast do BBB.

No meio dessa tristeza toda eu me senti muito querida por vocês, obrigada ?? -- Valentina Bandeira (@ValenRWBandeira) January 6, 2024

Quem é Valentina Bandeira?

Ela tem 29 anos e nasceu na França. É filha do bailarino Ricardo Bandeira e sobrinha da escritora Maria Clara Machado.