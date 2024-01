Túnel do tempo: relembre performances que marcaram o K-pop

CL e 2NE1 no MAMA 2015

Para muitos, 2NE1 foi o grande divisor de águas do K-pop. Donas de vários hits, cheias de carisma e presença de palco, conquistaram o mundo em uma época onde isso não era normal como é hoje. CL é a maior rapper que a indústria já teve e aqui ela não apenas deu o nome como abriu para as futuras gerações uma série de possibilidades que colhemos hoje em dia. 'I Am the Best' para sempre será uma das maiores músicas do K-pop.

SEVENTEEN no MAMA 2017

Uma das músicas mais populares dos Seventeen, "Don't Wanna Cry" em uma versão sofisticadíssima com Jun tocando piano e fanchants tão altos que mostram a sintonia do grupo com o fandom. Seventeen sempre entrega performances de altíssima qualidade e uma sincronia ímpar, mas aqui tivemos uma orquestra, um arranjo lindo e uma apresentação que ficou na memória.