'Sou livre': Priscilla aparece 'diva pop' no Mion após largar gospel

"Me vejo muito livre. Tem de ser livre. Não pode ter ego, ter apego, a gente tem de deixar a arte vir ao mundo como ela quer", declarou ela, que cantou sucesso de Katy Perry no programa.

Priscilla também disse estar em constantes transformações. "A gente é várias coisas, a gente vai caminhando em direção ao que a gente tem de ser hoje, essa é quem sou hoje, diferente de quem eu fui ontem e provavelmente diferente de quem vou ser amanhã". Priscilla ficou conhecida por apresentar o programa Bom dia & Companhia, do SBT, nos anos 2000.

Priscilla, ex-Alcântara, platinou as sobrancelhas e pintou o cabelo de vermelho Imagem: Reprodução/Instagram

Após deixar o gospel, Priscilla mudou radicalmente o visual, adotou corte de cabelo estilo chanel na cor vermelha com a raiz escura, evidenciou suas tatuagens espalhadas pela corpo, e lançou feat com o Bonde do Tigrão.