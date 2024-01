MC Bin Laden deixa formatura da USP sem shows por participação no BBB 24

O funkeiro foi anunciado como única atração musical da festa há quase quatro meses, segundo O Globo. "Estamos em contato com os contratantes e a equipe da faculdade para realizar a substituição do artista por outra atração", disse a equipe do artista em contato com Splash.

Assessoria de MC Bin Laden explicou por que apresentação não foi cancelada anteriormente. "Como é de conhecimento de todos, os participantes do programa precisam manter sigilo absoluto sobre a participação."

Empresa que agencia MC Bin Laden segue em contato com a Kap Formaturas, responsável pela organização do evento. "A GR6 mantém um excelente relacionamento com seus contratantes e já estamos buscando a melhor resolução para que seja realizada uma festa linda aos formandos", informou a equipe do artista.

Splash entrou em contato com a Kap Formaturas. A reportagem será atualizada caso a empresa se posicione sobre o cancelamento da apresentação.

MC Bin Laden foi o primeiro participante do grupo camarote confirmado no BBB 24. Anúncio ocorreu durante a programação da Globo exibida na sexta-feira (5).