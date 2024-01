Luiza Brunet apoia topless de Yasmin no BBB: 'Mostra o corpo que você tem'

O perfil de Yasmin no Instagram publicou um vídeo do momento em que ela contou para a mãe que iria para o BBB. "Qual seria a reação da sua mãe se você contasse que iria para o BBB? A minha me mandou fazer topless", diz a legenda.

No início, Luiza se recusou a acreditar, mas logo foi convencida pela filha. No momento da gravação, Yasmin estava fazendo vídeos de sua apresentação no BBB para serem exibidos na programação da Globo.

Luiza negou que tenha medo da exposição de Yasmin no programa. "Eu não fico nem um pouco preocupada com você se você for. Mostra o corpo que você tem, faz academia, cozinha, usa sua inteligência para fazer boas discussões", disse a mãe.

A mãe de Yasmin ainda disse apoiar caso a filha faça topless durante a sua estadia no BBB. "Claro que pode. Não sei se permite, né. Mas se permitir, qual o problema? Um peito lindo, jovem", completou Luiza.