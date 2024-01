Helena Ranaldi, cotada para novela, estreou em 'Ana Raio e Zé Trovão'; veja

Raquel também ficou marcada por viver um romance proibido com o estudante Fred (Pedro Furtado). No polêmico final da novela, Fred e Marcos morreram juntos em um acidente de carro, enquanto a professora revelou estar esperando um filho do aluno.

7- Em Família (2014)

"Em Família" marcou a última novela da carreira de Manoel Carlos e o último trabalho da atriz na Globo. Na trama, Helena viveu a pianista Verônica.

Verônica era casada com Laerte (Gabriel Braga Nunes) e morou com ele por 10 anos em Viena, na Áustria. Apaixonada, ela sofria com a frieza do marido e o viu se afastar ainda mais quando ele se reaproximou de Helena (Julia Lemmertz), sua antiga paixão.