Gwyneth Paltrow diz que quer 'mais álcool' em 2024

E terminou em meio a uma polêmica com prêmio do Oscar. A atriz disse que a estatueta que ganhou pela atuação em "Shakespeare Apaixonado" funciona como peso de porta na casa dela. A alegação apareceu na série "73 Questions" da Vogue, quando Paltrow exibiu o prêmio no jardim. "Funciona perfeitamente", disse. No entanto, a afirmação não passava de uma piada.