Ex-ator de 'Malhação' que virou ambulante recebe apoio de colegas famosos

Na mesma plataforma, Rômulo Arantes Neto também incentivou o negócio de Daniel, a quem ele chamou de "amigo" com quem tem "muita história". "Eu me deparei com o Dani, no 'business' dele, aqui em Copacabana. Ele que é um amigo meu de muitos anos, da vida de ator. A gente se conheceu anos atrás, é muita história! "O que estamos vendo aqui é uma coisa muito especial, humana. Por isso que eu fiz questão de sair de casa correndo e vir aqui dar um abraço nesse cara. Ele se despiu completamente de vaidade, botou a cara. Ele precisa pagar conta, se alimentar e realmente trabalhar com arte é difícil".

A escritora Leticia Dornelles, que escreveu um personagem para Erthal em um especial de fim de ano para a Record, em 2013, destacou que o trabalho de ambulante "é digno e merece respeito". "Não há novela? Correu atrás de meios para sobreviver".

O ator Daniel Erthal trabalhou num especial de fim de ano que escrevi para a Record, "A Nova Família Trapo". Ele foi clicado vendendo cerveja na praia de Copacabana. Tentam humilhá-lo pelo trabalho. É digno e merece respeito. Não há novela? Correu atrás de meios para sobreviver. -- Leticia Dornelles (@L_Dornelles) January 4, 2024

Silvero Pereira ressaltou que estar na TV não é garantia de riqueza. "Sobre o galã vender cerveja na praia, é muito importante as pessoas entenderem que não é porque aparecemos na TV que ficaremos nela para sempre. Existe um mecanismo, como em qualquer trabalho, que não garante essa certeza. A única certeza é não ter medo de trabalhar. Eu paguei minha faculdade pintando camiseta e vendendo na universidade. Um dia, meus colegas fizeram uma cesta básica para me ajudar com as despesas. Nunca fui de ter medo de trabalho".