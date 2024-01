Cris assina certidão de óbito de abrigo de Ísis com plano maldoso

Cris planeja destruir o abrigo de animais de Ísis. Adriana desabafa com Marlene sobre Sérgio. Pedro confronta Marcos, que finge indignação diante das suspeitas do tio.

Carol se incomoda com a atitude de Ulisses no ambiente de trabalho. Giovanni convida Jonas para assumir seu posto na empresa. Roberto suborna um juiz, e Vilma fica apreensiva.

Lara se prepara para defender Renée. Yeda evita falar com Edu. Natália discute com Marcos sobre sua herança, e o rapaz avisa a Jairinho que conseguirá o dinheiro.