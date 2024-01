Cher pede para cuidar das finanças do filho, mas Justiça dos EUA nega

Cher apresentou novos documentos nesta semana após um primeiro requerimento legal pela tutela ser registrado ainda em dezembro. No texto, a artista argumenta que o dinheiro de Allman seria "imediatamente gasto em drogas" e que, sem controle sobre suas finanças, o filho colocaria sua "vida em risco".

A cantora ainda solicitou que a esposa de Allman, Marieangela King, não obtivesse o controle das finanças do marido. De acordo com Cher, ela não serve para ser tutora do marido "por causa de um relacionamento tumultuado, que foi marcado pelo abuso de drogas e crises de saúde mental."

A juíza Jessica Uzcategui recusou o pedido da cantora e justificou a decisão pela "omissão de informações por parte dos advogados de Cher". Segundo a magistrada, os representantes legais se negaram a compartilhar dados confidenciais com Allman sobre o seu caso.

Apesar das declarações de Cher sobre o seu desaparecimento, Allman respondeu a um contato feito pelo jornal britânico Daily Mail. Em depoimento registrado no tribunal antes da audiência, ele disse estar acompanhado da esposa Marieangela King e descartou a necessidade da tutela.

Elijah admitiu a luta contra o vício em drogas e o mau uso das finanças, mas afirmou estar em acompanhamento médico. "Eu estou limpo e sóbrio de substâncias ilícitas por mais de 90 dias. Sou completamente capaz de administrar o dinheiro deixado pelo meu pai", disse o filho de Cher.