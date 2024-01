Medina reage com emoji de fogo à entrada de Vanessa Lopes no BBB 24

Medina comentou o vídeo com um apelido carinhoso para Vanessa. O surfista escreveu "Little Nessa" (algo como "pequena Nessa" ou "Nessinha") e acrescentou emojis de "fogo".

A influenciadora já havia dito que conta com a torcida de Medina no reality. Em entrevista ao Gshow, a influenciadora listou uma série de celebridades que vão torcer por ela no programa, e o nome do surfista é citado.

Vanessa já foi apontada como affair do surfista, ex de Yasmin Brunet, que também está no BBB. A tiktoker negou qualquer envolvimento com o atleta, embora os dois tenham sido flagrados juntos em algumas ocasiões. Brunet parou de seguir a influenciadora nas redes sociais após os rumores de romance.

A tiktoker já alfinetou Brunet nas redes sociais. Isso aconteceu quando Yasmin foi apontada como affair de Luan Santana, após o sertanejo encerrar a relação com Izabela Cunha, que era amiga de Brunet. "Acho engraçado que... Melhor eu fica quieta [risos]", escreveu a tiktoker na época em postagem nas redes.