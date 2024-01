BBB 24: Fernanda é modelo de lingerie e já posou de fio-dental e oncinha

Fernanda já posou usando lingeries vermelhas Imagem: Reprodução/Instagram @nandabande

Moradora de Niterói (RJ), ela diz que está falida. Ela usou todas as suas economias para montar uma estrutura para fazer bolos e oferecer cursos em casa, mas a pandemia frustrou seus planos: "Hoje eu estou falida e o dinheiro não volta", disse ao gshow.

Fernanda Bande é modelo de lingerie e confeiteira Imagem: Reprodução/Instagram @nandabande

Fernanda tem afinidade com a arte. Além de cantar e dançar, já foi bailarina performática e faz lustres e luminárias, costura roupas, borda e cria peças de artesanato.

Moradora de Niterói (RJ), Fernanda é divorciada, namora e tem dois filhos Imagem: Reprodução/Instagram @nandabande

Quem é Fernanda

Fernanda namora, mas já foi casada e tem dois filhos: Marcelo, 11, e Laura, 5. Ela diz que precisou se virar para sustentar a família depois que se separou do ex-marido, em um término "complicado" e, hoje, mora com os filhos na casa dos pais, onde cuida de todas as despesas. A nova sister afirma que só ficaria com alguém no BBB se estivesse solteira.