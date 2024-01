Voto por CPF, fim da rejeição: entenda como funciona nova votação do BBB 24

Voto da Torcida: Essa modalidade segue o que já conhecemos, permitindo os grandes mutirões dos fãs que votam no site oficial do programa. Para votar é necessário fazer um cadastro da Globo.

Voto Único: Pedido antigo de grande parte do público, o voto será registrado a partir do CPF de cada pessoa. Nessa modalidade será necessário fornecer o número do documento, que será devidamente validado, e então o telespectador poderá dar um único voto no participante que preferir.

Como o resultado é calculado? Cada uma dessas fases terá um peso de 50%. Para eliminar o participante, a produção fará a média dos dois formatos.

Novos comandos

Voto no favorito: Na primeira etapa do "BBB 24", a eliminação repetirá o mesmo formato utilizado em "A Fazenda". O público votará em quem deve continuar no programa. Quem tiver a porcentagem mais baixa sairá.

Tradicional rejeição: No restante do jogo, as votações dos paredões serão da forma habitual, votando em quem você quer tirar do reality show. Quem receber a maior porcentagem deixa o jogo.