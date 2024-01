BBB 24: Rodriguinho cantou em Os Travessos e foi acusado de agressão por ex

Natural de Bauru (SP), Rodriguinho é cantor, compositor e produtor musical. Foi vocalista nos grupos Muleke Travesso e Os Travessos. Compôs, ao lado de Thiaguinho, sucessos do pagode como "Livre Pra Voar", "Fugidinha", "Amizade É Tudo" e "Valeu".

A amizade com Thiaguinho é tamanha que o cantor já arcou com o aluguel de Rodriguinho em uma época. "Ele [Thiaguinho] nunca expôs isso. Nunca fala. Poderia já ter falado, mas não. Não tem conversa, a gente é irmão de verdade. A mãe dele me chama de filho mais velho", contou Rodriguinho ao Podpah.

Eu briguei com o meu antigo empresário, na época do grupo, e ele não estava me pagando. Eu fazia show, mas estava sem dinheiro. Rodriguinho

Foi acusado pela ex-mulher de agressão. Em janeiro de 2021, a cantora Nanah Damasceno disse que foi agredida pelo então marido ao sair de uma festa. "Gente, eu estava na festa da Heloísa (neta de Rodriguinho) com meus filhos, e eu cansei de esconder o filho da p... que o Rodrigo é! Ele é um desgraçado, foi um abusador, tive um relacionamento abusivo durante anos. Não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes".

Na época, o cantor assumiu que "perdeu o controle". "Declaro que sim, me exaltei, perdi o contro e me envergonho disso. Peço desculpas à Nanah, que é mãe dos meus filhos e a mulher a qual sempre fiz tudo o que pude para ver feliz. Inclusive, durante quase 1 ano e meio venho lutando para restaurar nossa família".

É pai de cinco filhos: o também cantor Gaab, Rodrigo Júnior, Vitória, Aretha e Jaden.