BBB 24: Vanessa Lopes já teve polêmica envolvendo Piovani e Scooby no RiR

Nos comentários da foto, Luana perguntou quem era a moça com Bem e Liz na foto. "Quem é essa última moça?", questionou. "A ídola das crianças hehehe", explicou Scooby.

Uma fã ainda comentou sobre a roupa da influencer com as crianças. "Na vida eu sou a Luana. Eu hein. Uma pessoa quase pelada nesse grude com meus filhos? Não", declarou. Em resposta, Scooby rebateu: "Ah, você julga as pessoas pela roupa?? Entendi", disse com um emoji decepcionado.

Quem não gostou nada foi o pai da influenciadora, Alisson Ramalho, que rebateu: "E aí Luana Piovani, boa noite! Vi você lá perguntando quem é essa moça que está quase nua... É a minha filha Piovani. Vanessa Lopes, uma artista digital que tem 45 milhões de seguidores, muito querida, com uma criação extraordinária, com uma família extraordinária... Dá uma googlada lá... Uma menina extremamente responsável que tem pai, mãe, que respeita os outros, acho que um pouquinho diferente do seu comentário. Vamos ter atenção quando falarmos as coisas... Vai no Google lá, dá uma googlada e procura saber quem é antes de você sair julgando as pessoas por aparência ou por roupa Até porque os artistas são assim, né? Apresentam arte, se vestem de acordo com estilistas, eventos e Vanessa teve um carinho imenso de todos no Rock in Rio."

Alisson ainda pediu para que Luana não julgasse as pessoas sem conhecer. "Se você conhecesse 5%, nem precisa conhecer porque todo mundo é igual, você não pode pré julgar os outros, você tem que respeitar as pessoas... Você não estaria falando nada, não estaria tecendo esse tipo de comentário. Ok? Aqui fica o recado do pai. Desejo sucesso pra você, que você prospere com as coisas. Agora: não julga o que você não conhece não. Um abraço, fica com Deus. E Scooby: obrigado pelo carinho imenso no Rock in Rio e em todos os lugares aí. E só fechar esse bate-papo, quem pediu pra tirar as fotos com a Vanessa foram as lindezas dos seus filhos, Scooby, mas a gente sente muito orgulho dos seus filhos terem pedido pra tirar foto com ela porque esse tipo de carinho, quem trabalha com arte como você trabalhou muito tempo deveria saber que é o mais importante, ainda mais vindo de criança, a coisa mais pura. Como a mãe a gente celebra, a gente não questiona e não julga. Beijão pra você."