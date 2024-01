'Está apertado': quem é Daniel Dalcin, ex-Malhação e vendedor de frango?

O famoso teve outros projetos na Globo, como "Insensato Coração" (2011) e "Lado a Lado" (2012-2013). Na emissora, também integrou o elenco de "Êta Mundo Bom!" (2016). Já em 2021, na Record, participou de "Gênesis", ao lado de Igor Rickli e Juliano Laham.

Além da atuação, Daniel Dalcin já se envolveu com outros ramos artísticos. Por influência do avô, aos 13 anos, se tornou vocalista da banda de rock Sicatriz. Seis anos depois, por sugestão do pai, se mudou para o Rio de Janeiro para trabalhar como modelo.

Atualmente, o ator comanda o Copa Chicken. A loja especializada em frango assado está localizada no bairro de Copacabana.

O que aconteceu

O ator disse que se tornou atendente em uma loja de roupas após deixar a Globo. "Há sete anos, quando meu pai estava com câncer, eu tinha feito muitas novelas — inclusive na Globo. Saí da Globo, fui fazer teatro e, depois, as coisas ficaram um pouco 'escassas' para mim. Fui trabalhar em uma loja como vendedor", revelou no Instagram.

Dalcin afirmou que as novas experiências contribuem para a atuação. "Essa nova função só vai enriquecer seu trabalho de ator. A profissão de ator permite ser todas as outras possibilidades. É mérito e digno trabalhar com outras coisas. E, todo mundo que sabe dar a grande virada, colhe muitos frutos", acrescentou.