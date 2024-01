Que horas sai a lista de participantes do BBB 24? Saiba onde assistir

Nesta sexta-feira (5), os telespectadores finalmente serão apresentados ao elenco do "BBB 24". Seguindo o mesmo padrão dos anos anteriores, a TV Globo tem planos de iniciar a revelação dos brothers e sisters durante os intervalos da reprise da novela "Mulheres de Areia", que começa a partir das 14h45.

No portal oficial, a emissora divulgou que o "Big Day" terá início logo no começo do dia, embora o horário exato não tenha sido especificado. A confirmação dos participantes está prevista para o início da tarde.

Esta é a quarta vez consecutiva em que a emissora adota esse formato para apresentar o elenco. Considerando as edições anteriores, o "Big Day" deve concluir durante a exibição de "Terra e Paixão", quando também será transmitido o vídeo com todos os participantes reunidos.