Participantes BBB 24: Veja a lista completa anunciada pela Globo

Nesta sexta-feira (5), a TV Globo apresenta os nomes dos 18 participantes do "BBB 24" que fazem parte dos grupos "Camarote" e "Pipoca". Um terceiro grupo, com 7 homens e 7 mulheres, será divulgado apenas no "Fantástico" do domingo (7).

O elenco do "cercadinho" não está oficialmente dentro do jogo e precisará disputar pelas últimas 6 vagas, ao contrário dos brothers e sisters revelados hoje. A lista revelada no "Big Day" já entra direto na casa para o programa de estreia, marcado para a segunda-feira, dia 8.

Veja a lista de participantes do "BBB 24":