Pânico: guerra de Israel contra o Hamas pode ter iniciado fim da franquia

Melissa Barrera e Jenna Ortega, as duas atrizes principais de "Pânico" a partir do quinto filme - lançado em 2022 -, saíram do elenco. A informação foi revelada em novembro de 2023.

A Spyglass, estúdio que produz "Pânico", demitiu Barrera por postagens consideradas "antissemitas". A atriz vinha postando apoio à Palestina e críticas contra a violência retaliatória do governo israelense após os ataques terroristas do Hamas em outubro.

'Pânico' conta com seis filmes Imagem: Reprodução

Tenho procurado ativamente vídeos e informações sobre o lado palestino nas últimas duas semanas, acompanhando relatos, etc. Por quê? Porque a mídia ocidental apenas mostra o outro lado. Por que eles fazem isso? Deixarei você deduzir por si. Normalmente, o algoritmo nas redes sociais entende a essência. Bom, minha página de descoberta no Instagram só vai me mostrar vídeos mostrando e falando sobre o lado israelense. A censura é muito real.

Escreveu Melissa Barrera em publicação.

Fonte da Variety apontaram que os questionamentos de Barrera sobre a cobertura da mídia "sugeria um tropo antissemita de que os judeus controlam a mídia". Um porta-voz da Spyglass Media disse à Variety que a atriz foi demitida por se referir aos ataques de Israel à Palestina como "genocídio".