Top 10 do Spotify, premiações: o que rolou essa semana no Universo K-pop?

Acompanhe a seguir o giro com notícias do que rolou essa semana no Universo K-pop:

Grandões: "Seven" do Jungkook e "Like Crazy" do Jimin foram as músicas de artistas de K-pop com mais streamings no Spotify. E as únicas coreanas a entrarem no top 10. Pelo visto, eles não são apenas reis de Busan.

Confira o top 10: