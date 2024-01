Nizo Neto sobre irmão Bruno Mazzeo: 'Não gosta de trabalhar em família'

Nizo Neto falou sobre a relação com seus sete irmãos, também filhos de Chico Anysio, e disse que Bruno Mazzeo não gosta de trabalhar em família.

O que aconteceu

Ele afirmou que Bruno prefere não trabalhar com a família: "Três dos irmãos são comediantes: eu, Lug de Paula (o Seu Boneco) e o Bruno. Com o Lug, eu fiz a 'Escolinha' e o programa 'Chico Anysio Show'. Com o Bruno, eu fiz alguma coisa, mas o Bruno não gosta de trabalhar em família. Então, não rola. O que seria muito bom, porque o público gosta de ver a família trabalhando junto. Também não tive muito saco de ficar procurando saber o por que. Não quer, não quer. f%#$%", desabafou no Planeta Podcast.