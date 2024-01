Lista BBB 24: Veja elenco de participantes confirmados pela Globo

Lucas Pizane, 22 anos, Itaparica/Bahia - Pipoca

Nascido em uma vila de pescadores, o brother mudou-se com a família para Salvador ainda na infância. Em função do trabalho da mãe, educadora, conseguiu bolsas em boas escolas. Ele já integrou duas bandas regionais, destaca que carrega a cultura de seu estado no peito e tem o desejo de levar sua arte para o resto do mundo.

"Sou um cara muito boa-praça e isso, às vezes, acaba sendo um problema para mim quando preciso me posicionar", Lucas Pizane.

BBB 24: Lucas Pizane faz parte da pipoca do reality Imagem: Divulgação/Globo

Deniziane, 29 anos, Belo Horizonte/MG - Pipoca

A fisioterapeuta conta que teve uma infância de pé no chão, subindo em árvores e jogando bola na rua com a irmã gêmea e outras duas irmãs. Foi atleta de Vôlei e no esporte conseguiu patrocínio e uma bolsa de estudos em um colégio particular. Saiu de casa aos 18 anos em busca de melhores condições financeiras e hoje, solteira, divide apartamento com o filho de dois anos e uma amiga.