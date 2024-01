José Roberto Burnier tem alta após passar 7 dias internado devido a infarto

Burnier foi internado na última sexta-feira (29), pouco tempo depois de apresentador o SPTV2 (Globo). Ele procurou o médico após sentir dores no peito. Posteriormente, foi constatado que ele estava com a artéria descendente anterior totalmente obstruída e precisou ser submetido a uma angioplastia da artéria obstruída com implante de stent.

Nova oportunidade. Durante o período de internação, José Roberto Burnier disse que ganhou sua "terceira vida" e também agradeceu as mensagens de apoio dos fãs. Ainda não há previsão de quando Burnier retornará ao comando de telejornais na Globo.