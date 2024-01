João Guilherme sobre anúncio do BBB 24: 'Hoje define quem vou engolir'

Anúncio dos participantes do BBB 24. O público conhecerá o elenco da próxima edição do "BBB 24" nesta sexta-feira (5). A TV Globo planeja começar a apresentar os brothers e sisters durante os intervalos da reprise de "Mulheres de Areia", a partir das 14h45.

No site oficial, a emissora divulgou que a programação do "Big Day" terá início logo no início da manhã. Sem fornecer detalhes sobre o horário exato, a revelação dos participantes foi confirmada para o período da tarde.