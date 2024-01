Ísis dá ultimato a Giovanni e ameaça relação entre ele e a mãe

Carlinhos passa mal com a fumaça e alerta Ísis, que corre para o abrigo com Giovanni, Adriana, Jonas e Marlene. Ísis e Giovanni tentam resgatar Carlinhos, mas acabam presos no incêndio.

Sérgio indaga se Helena é a responsável pelo ocorrido. Carlinhos, Ísis, Giovanni e os cães recebem atendimento.

Cris e Adriana suspeitam de Helena. Lara se voluntaria para ajudar Ísis e Adriana. Mário encontra uma evidência de que o incêndio foi criminoso, e Sérgio reconhece o canivete de Fagundes.