Horário do Big Day: saiba que horas começa divulgação dos participantes

O terceiro grupo desta edição, destinado ao cercadinho, será apresentado no programa "Fantástico" no domingo (7). Serão revelados 7 homens e 7 mulheres que competirão pela preferência do público, visando conquistar duas vagas no jogo.

As 12 pessoas remanescentes terão uma segunda oportunidade de entrar no programa. O elenco considerado "oficial" participará de uma dinâmica no programa de estreia na segunda-feira (8), decidindo assim mais dois homens e duas mulheres que ingressarão na casa.