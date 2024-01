Ex-protagonista de 'Malhação', Daniel Dalcin vende frango assado no Rio

Daniel Dalcin, 38, que protagonizou a temporada de 2009 de "Malhação" (TV Globo), hoje vende frango assado no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Dalcin contou que, assim que deixou a TV Globo, passou a trabalhar como atendente em uma loja de roupas. "Há sete anos, quando meu pai estava com câncer, eu tinha feito muitas novelas - inclusive na Globo. Saí da Globo, fui fazer teatro e, depois, as coisas ficaram um pouco 'escassas' para mim. Fui trabalhar em uma loja como vendedor. É a coisa mais digna do mundo", disse, em vídeo no Instagram.