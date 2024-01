Equipe de Ana Hickmann alega desvio de R$ 100 mil e assinatura falsificada

Assessoria da apresentadora se posicionou sobre apuração interna. "Foram encontrados diversos atos fraudulentos na administração das empresas em que Ana Hickmann é sócia, com total desconhecimento da apresentadora", diz a nota oficial.

Splash entrou em contato com o advogado de Cláudia Helena, funcionária citada por assessoria de Hickmann. "Acusações formuladas junto ao DEIC, são ilegítimas e inverossímeis. Com relação ao valor de R$ 100 mil, depositado via TED em sua conta bancária, trata-se de uma bonificação que foi paga em função do êxito de novos contratos celebrados, bem como a renovação de contratos pré-existentes durante o período de 2010 a 2015."

Pagamento em questão foi autorizado por ambas as partes, segundo Bruno Ferullo, advogado de Claudia Helena. "Importante destacar que Cláudia exercia muito além da sua função de agente cuidando das propriedades da apresentadora, inclusive intermediando a contratação de funcionários para as referidas propriedades."

Apresentadora diz não receber intimação

Ana Hickmann diz que não recebeu intimação sobre alienação parental. "Importante mencionar que a advogada de Alexandre Correa, Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, estava conforme a transferência do período de férias de Alexandre Hickmann Correa com o pai para os dias 9 a 17 de janeiro."

Equipe da apresentadora comentou ação e comunicou suposta definição sobre visitas de Alexandre ao filho. "Os advogados da apresentadora foram surpreendidos com esta petição que, de má-fé, oculta a mudança alinhada entre as partes. As datas de visitação estão sendo cumpridas rigorosamente, conforme abaixo: 1ª visita: 11/12, 2ª visita: 18/12, 3ª visita: 26/12 e 4ª visita: 03/01".