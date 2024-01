Entre a vida e a morte: o que acontece com Lucinda após tiro na cabeça?

O bandido vai esperar passar o casamento da irmã de Lucinda, Anely (Tata Werneck) com Natercinho (Daniel Rocha) para atingi-la com um tiro certeiro. "Tou esperando a hora certa pra fazer o serviço que o senhor encomendou, mas acho que vou conseguir", diz ele, a caminho da pousada após cerimônia na igreja.

Marino, então, aparece estacionando o carro em frente a pousada, onde desce do carro com Lucinda, Cristian e Angelina (Inez Viana). Todos entram na pousada, menos Lucinda, que retorna para o carro. "Eu esqueci a minha echarpe no carro, vou pegar. Podem ir entrando. Eu vou em seguida", conta ela.

Lucinda, ao tentar buscar a echarpe no carro, fica na mira do assassino encomendado por Antônio e é atingida na cabeça por um disparo de arma com silenciador. O bandido, então, foge com o carro a toda velocidade e atende o telefone que ignorava até então. "Pronto, doutor. O serviço tá feito", diz ele.

Mas Lucinda morre? A resposta é, pelo menos inicialmente, não. Ensanguentada, ela é resgatada por Marino e levada ao hospital para se recuperar, onde é constatado que a diretora da cooperativa da cidade está em coma. Marino fica apreensivo com Lucinda entre a vida e a morte.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.