Cotada para o BBB 24, Gabi Melim se despede de trio com irmãos: 'Feliz'

Cantora agradeceu os fãs pelo apoio e pelo carinho. "Amo nosso trabalho e mais ainda ter nosso som como trilha da vida de vocês. Agradeço de verdade e do fundo do peito por tanto carinho que chega aqui".

Números do sucesso. "Fomos o artista pop mais tocado em 2023 nas rádios do Brasil e com três canções no Top 10 das pop mais tocadas. nosso primeiro álbum ainda é o álbum pop com mais execuções no Spotify, 'Meu Abrigo' é cinco vezes diamante, foram três indicações ao Grammy Latino, mais de 400 shows, turnês em Portugal e nos EUA, são tantas conquistas... Mas eu não falo só de sucesso comercial, falo do tanto que eu vi, que vivi e que aprendi".

Nova etapa. "Escutei tantas vozes ecoando nossas composições, vi tantos olhos sorrindo pra nós, abracei tanta gente, e sou profundamente grata por cada experiência, foi um ciclo inesquecível. Esse foi nosso último show como banda, mas sigo respirando música e agora construindo uma nova etapa da minha vida que é meu novo disco. Obrigada do fundo do peito! Vocês fortalecem meus sonhos".

Banda Melim se despediu do público com show no Réveillon Park, em Alto Oeste Potiguar, no Rio Grande do Norte, na segunda-feira (1º). Em carreira solo, Gabi Melim é cotada para integrar o elenco do BBB24 — os nomes serão anunciados hoje e você pode conferir aqui.